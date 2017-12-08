Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский» (в том числе индивидуальным предпринимателям) стал Росбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

В свою очередь расчеты с вкладчиками московского банка «Европейский Стандарт», включая ИП, будет осуществлять само АСВ без привлечения банка-агента.

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам «Новопокровского» начнутся 14 декабря, вкладчикам «Евростандарта» — 18 декабря 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена за день до этого на сайте АСВ, а также в СМИ: для вкладчиков КБ «Новопокровский» — в «Российской газете» 14 декабря, для вкладчиков КБ «Евростандарт» — в «Московской правде» 19 декабря.



Оба банка лишились лицензий 4 декабря этого года.



ЦБ отозвал лицензии у двух банков Центробанк в понедельник принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций.

