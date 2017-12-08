Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский» (в том числе индивидуальным предпринимателям) стал Росбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
В свою очередь расчеты с вкладчиками московского банка «Европейский Стандарт», включая ИП, будет осуществлять само АСВ без привлечения банка-агента.
Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам «Новопокровского» начнутся 14 декабря, вкладчикам «Евростандарта» — 18 декабря 2017 года.
Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена за день до этого на сайте АСВ, а также в СМИ: для вкладчиков КБ «Новопокровский» — в «Российской газете» 14 декабря, для вкладчиков КБ «Евростандарт» — в «Московской правде» 19 декабря.
Оба банка лишились лицензий 4 декабря этого года.
Центробанк в понедельник принял решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности сразу у двух кредитных организаций.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 841,44 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,23 млрд, кредитный портфель — 402,08 млрд, обязательства перед населением — 231,45 млрд.