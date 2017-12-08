Вопрос о введении в России налога с продаж обсуждается на уровне экспертов, официально он не рассматривался. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



«Эксперты обсуждают очень многие варианты налогового маневра. Я слышал, что эта идея тоже там плавает. В связи с тем, что переходим на онлайн-кассы, появляется возможность администрирования какого-то сбора в секторе розничной торговли», — сказал он.

«Но пока это именно на уровне идей экспертов, а не какое-то официальное обсуждение», — подчеркнул Дворкович.