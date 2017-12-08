Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил о своем уходе в отставку.

«У меня как у министра экономического развития Республики Крым был крайне интересный и плодотворный год, но по обстоятельствам, которые принято относить к семейным, я попросил Сергея Аксенова (глава Крыма) об отставке. Эта просьба была удовлетворена», — написал он на своей странице в Facebook, приложив к записи фотографию своего заявления об отставке.



По его словам, 21 декабря будет последним днем его работы в должности министра.

«Я заканчиваю трудовую вахту в Крыму и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился еще с 2014 года, и о крымчанах, с которыми мне удалось познакомиться и сделать, надеюсь, много полезных дел», — отметил Мельников.

Он выразил благодарность коллегам по министерству и пожелал региону экономических успехов и процветания.

