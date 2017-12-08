Полиция Татарстана пресекла деятельность преступного сообщества, работа которого была организована по принципу финансовой пирамиды, следует из сообщения на сайте МВД.

«Сотрудники УМВД России по городу Набережные Челны задержали десятерых участников организованной группы по подозрению в хищении денежных средств и имущества у граждан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что учредитель и генеральный директор ООО создали преступную организацию с целью хищения имущества путем обмана граждан по принципу финансовой пирамиды. В состав группы входили десять человек, роли между которыми были четко распределены. Злоумышленники предлагали гражданам сделать денежный вклад под высокие проценты. Взамен потерпевшим выдавался вексель.

«Данная организация осуществляла свою деятельность с 2009 по 2015 год в десяти субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Пермь. Ущерб, причиненный более чем 2 тысячам человек, превысил 564 миллиона рублей», — рассказала Ирина Волк.



Следственной частью следственного управления УМВД по Набережным Челнам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). «В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один соучастник находится под подпиской о невыезде, еще девяти лицам дано обязательство о явке», — указано в сообщении МВД.