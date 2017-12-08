Центр оказания услуг (ЦОУ) для предпринимателей из сегмента малого и среднего бизнеса открылся в офисе Промсвязьбанка в Томске по адресу: пр-т Ленина, д. 82б. Теперь в рамках «одного окна» предприниматели смогут оформить 90 продуктов и услуг Промсвязьбанка и 70 государственных и муниципальных услуг, отмечается в сообщении кредитной организации.
Как уточняется, многофункциональный центр для бизнеса открыт в соответствии с поручением губернатора Томской области о реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Томская область входит в число 34 регионов, участвующих в федеральном проекте «МФЦ для бизнеса».
«МФЦ для бизнеса — важный элемент системы по поддержке малого и среднего предпринимательства, которую мы выстраиваем в нашем регионе. Предпринимателям важно иметь возможность в одном месте получить консультацию, справку, оформить документы. Раньше на это требовалось несколько дней хождения по инстанциям. Здесь же все сконцентрировано в одном месте. Окно госуслуг для бизнеса, появившееся в самом центре города в Промсвязьбанке, привлечет большое количество предпринимателей, которые, в свою очередь, могут найти здесь все необходимые банковские услуги. Все вместе это упростит томичам ведение своего дела и, в конечном счете, поможет развивать экономику региона», — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.
«Такой сервис предоставляет бизнесу самые востребованные госуслуги — это услуги Росреестра, налоговой службы и так далее. Также здесь можно узнать о формах поддержки, услугах федеральной Корпорации МСП, подключиться к порталу «Бизнес-навигатор», — рассказал директор томского МФЦ Игорь Култаев.
«На наш взгляд, МФЦ для бизнеса — это целая экосистема оказания услуг для предпринимателей. Мы намерены развивать это направление дальше, в том числе за счет оказания консалтинговых и нотариальных услуг», — отметил региональный директор томского офиса Промсвязьбанка Андрей Сальников.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.