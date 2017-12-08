Прокуратура Москвы организовала проверку рекламных материалов Тинькофф Банка на предмет нарушения требований законодательства о рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверка была организована по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.



Копия запроса депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки и ответа прокуратуры Москвы с сообщением о начале проверки есть в распоряжении РБК.

Внимание Рашкина привлекла реклама Тинькофф Банка в социальной сети Instagram, выполненная в стиле «АУЕ» (арестантский уклад един) и адресованная подросткам в возрасте от 14 до 18 лет.

«На рекламе, опубликованной банком, изображены тюремная камера, раскладушка и слоган: «Молодым платить не по масти», — говорится в запросе депутата. Изображение сопровождалось подписью, которая «пародирует тюремные поговорки», отмечает он.

Подпись гласила: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ!».

Рашкин также обратил внимание прокуратуры на то, что реклама, обращенная к лицам от 14 до 18 лет, не соответствует требованиям закона № 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

Проблема неформального молодежного криминализированного движения обсуждалась в декабре 2016 года на заседании Совета при президенте России по правам человека (СПЧ). «Тема, которая требует немедленного разрешения, — это криминальная субкультура «АУЕ», — заявила тогда ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова. По ее словам, в СПЧ поступают обращения родителей с жалобами на то, что уголовная идеология насаждается в интернатах, детских домах и школах.