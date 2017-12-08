Прокуратура Москвы организовала проверку рекламных материалов Тинькофф Банка на предмет нарушения требований законодательства о рекламе и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверка была организована по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Копия запроса депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки и ответа прокуратуры Москвы с сообщением о начале проверки есть в распоряжении РБК.
Внимание Рашкина привлекла реклама Тинькофф Банка в социальной сети Instagram, выполненная в стиле «АУЕ» (арестантский уклад един) и адресованная подросткам в возрасте от 14 до 18 лет.
«На рекламе, опубликованной банком, изображены тюремная камера, раскладушка и слоган: «Молодым платить не по масти», — говорится в запросе депутата. Изображение сопровождалось подписью, которая «пародирует тюремные поговорки», отмечает он.
Подпись гласила: «Карта в радость, кешбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, АУЕ!».
Рашкин также обратил внимание прокуратуры на то, что реклама, обращенная к лицам от 14 до 18 лет, не соответствует требованиям закона № 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).
Проблема неформального молодежного криминализированного движения обсуждалась в декабре 2016 года на заседании Совета при президенте России по правам человека (СПЧ). «Тема, которая требует немедленного разрешения, — это криминальная субкультура «АУЕ», — заявила тогда ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова. По ее словам, в СПЧ поступают обращения родителей с жалобами на то, что уголовная идеология насаждается в интернатах, детских домах и школах.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 266,38 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 57,18 млрд, кредитный портфель — 162,73 млрд, обязательства перед населением — 139,49 млрд.