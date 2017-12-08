В Кирове направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, один из которых был банковским работником. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следственным управлением УМВД России по Кировской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Кирова, которые через 15 подконтрольных фирм-однодневок осуществляли незаконную банковскую деятельность. Один из участников являлся банковским работником и использовал свои служебные функции в интересах данной организованной группы», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности участники организованной группы привлекли 748 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из различных субъектов РФ, которые являлись заказчиками обналичивания и транзита денежных средств. Для обеспечения мер конспирации участники использовали различные технические средства, а также разработанные ими кодовые слова и сокращения. Обналиченные для заказчиков денежные средства возвращались в оборот не только на территории Кировской области, но и перевозились в Нижегородскую область и Пермский край.

«В ходе предварительного следствия установлено и доказано, что доход злоумышленников от противоправной деятельности превысил 17 миллионов рублей», — уточнила Ирина Волк.



Всем фигурантам предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Утвержденное обвинительное заключение вместе с материалами дела направлено в Ленинский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.