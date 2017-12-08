Банк России не исключает, что «ФК Открытие» может быть дополнительно докапитализирован в следующем году.



«ЦБ не исключает возможности осуществления в 2018 году дополнительной докапитализации «ФК Открытие», — сообщили Банки.ру в пресс-службе Центробанка.

По данным регулятора, решение о докапитализации во многом зависит от выбора варианта завершения санации НБ «Траст», а также от результатов работы с отдельными активами, сформировавшимися на балансе банка и участников группы до начала осуществления Банком России мер по повышению финансовой устойчивости.

Ранее ЦБ сообщил, что банк «Открытие» будет докапитализирован на 456 млрд рублей в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства. При этом регулятор указал, что докапитализация «Открытия» не предполагает оказания финансовой помощи банку «Траст».

ЦБ приобретет допэмиссию акций банка «Открытие» на 456,2 млрд рублей Банк России утвердил изменения в плане своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие». Так, предусмотрено приобретение регулятором дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей, указано в сообщении пресс-службы ЦБ.