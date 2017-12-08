Савеловский суд Москвы отклонил иск жительницы Санкт-Петербурга, которая требовала выплатить ей 999 999 рублей компенсации за «отсутствие удовлетворения от погашения кредита», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Истица утверждала, что она заключила с ООО «Быстроденьги» кредитный договор, поскольку реклама обещала, что займы позволяют не только быстро решить финансовую проблему, но и улучшить настроение, а «в момент погашения долга многие заемщики испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие».

Однако заявительница при погашении займа никаких особенных чувств не испытала и посчитала свои права как потребителя нарушенными.

В пятницу суд опубликовал мотивировочное определение по делу, объяснив, что внутреннее удовлетворение является субъективным ощущением истца и не находится в причинно-следственной связи с действиями ответчика.

Заявительница утверждает, что к получению кредита ее подвигла статья на сайте ответчика, в которой заявлялось мнение экспертов о получении заемщиками внутреннего удовлетворения при погашении долга.

Между тем жительница Санкт-Петербурга ни спокойствия, ни удовлетворения при возврате денег не испытала, в связи с чем потребовала взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда. Также истица просила суд обязать ответчика размещать достоверную информацию для потребителей о предоставлении микрозаймов и результатах их возвратов.

​Россиянка подала в суд, не получив удовлетворение после погашения кредита Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова подала в Савеловский суд Москвы иск почти на 1 млн рублей к кредитной организации из-за того, что при погашении кредита не получила обещанное на сайте компании удовлетворение, сообщила истица, предоставив копию документа.



Суд напоминает, что, согласно статье 15 закона «О защите прав потребителей в РФ», моральный вред потребителю компенсируется при наличии вины продавца или представителя услуг.

Однако суд установил, что до заключения договора истцу была предоставлена полная и достоверная информация об оказываемой услуге, предусмотренная частью 4 статьи 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

«Предоставление информации о возникающих у потребителя ощущениях, связанных с возвратом кредита, законодательством не предусмотрено», — отмечается в решении.

Суд также ссылается на статью 5 закона РФ «О рекламе» от 13 марта 2006 года, которая не допускает недобросовестную или недостоверную рекламу. В статье разъясняется, что к такой рекламе относится та, что содержит не соответствующие действительности сведения о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара.

«Доводы истца об отсутствии внутреннего удовлетворения и спокойствия при погашении кредита не могут быть приняты судом, поскольку являются субъективными ощущениями истца, в причинно-следственной связи с действиями ответчика не находятся», — указывает суд.

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, говорится в решении.



Заявительница не стала оспаривать решение суда, и оно вступило в законную силу.

