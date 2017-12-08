Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи вырос на 0,09% и составил 2 104,99 пункта. Индекс РТС показал околонулевые изменения, оставшись на уровне 1 119,54 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,38%, Московской биржи — на 2,73%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,41%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,32%, «АЛРОСы» — на 0,36%.

«К концу недели российский фондовый рынок сумел выбраться из-под «медвежьего» давления. Индекс МосБиржи вернулся в диапазон 2 100—2 125 пунктов. Индекс РТС стабилизировался около 1 120 пунктов. Все более-менее нормализовалось, и этой стабильностью к выходным площадки обязаны ралли в нефти. Новая неделя будет сопряжена с рисками повышенного спроса на валюту со стороны компаний и предприятий, и центр тяжести способен сместиться в эту сторону», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.