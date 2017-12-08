Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:03 мск вырос на 7 копеек и составил 59,25 рубля. Курс евро понизился на 9 копеек, остановившись на отметке 69,63 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,42 рубля, минимальный — 59,0425. Всего за торговый день совершены 21 544 сделки на 2 млрд 419 млн 495 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,745 рубля, минимальный — 69,475. Всего за торговый день совершены 3 726 сделок на 201 млн 558 тыс. евро.