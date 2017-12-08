В Сбербанке России наблюдаются сложности при совершении некоторых операций в офисах, кол-центре и каналах дистанционного обслуживания. Об этом порталу Банки.ру рассказали несколько клиентов кредитной организации. Частично информацию подтвердили в кол-центре Сбербанка.
«Сейчас есть технические неполадки, по техническим причинам отсутствует возможность автоматической проверки баланса (в кол-центре). Приносим свои извинения за доставленные неудобства, рекомендуем вам воспользоваться услугой позднее», — сказал оператор кол-центра Сбербанка Ярослав.
Он также добавил, что в «Сбербанк-Онлайн» у клиентов могут наблюдаться проблемы. Например, при переходе во вкладку «Активные операции» у держателя карты может отображаться информация по операциям другого клиента.
Как стало известно Банки.ру, сбой в кол-центре, интернет- и мобильном банке Сбербанка затронул лишь часть клиентов кредитной организации.
Один из клиентов Сбербанка в разговоре с Банки.ру также отметил, что в московских офисах кредитной организации в пятницу вечером не проходил ряд операций.
На момент написания заметки пресс-служба Сбербанка не смогла предоставить оперативный комментарий в отношении сложившейся ситуации.
Сбербанк России устранил технический сбой, произошедший 8 декабря.
В понедельник сообщалось, что при проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. В пресс-службе финучреждения уточняли, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими кредитными организациями. Позднее в банке сообщили об устранении сбоя.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.