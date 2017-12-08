В Сбербанке России наблюдаются сложности при совершении некоторых операций в офисах, кол-центре и каналах дистанционного обслуживания. Об этом порталу Банки.ру рассказали несколько клиентов кредитной организации. Частично информацию подтвердили в кол-центре Сбербанка.



«Сейчас есть технические неполадки, по техническим причинам отсутствует возможность автоматической проверки баланса (в кол-центре). Приносим свои извинения за доставленные неудобства, рекомендуем вам воспользоваться услугой позднее», — сказал оператор кол-центра Сбербанка Ярослав.

Он также добавил, что в «Сбербанк-Онлайн» у клиентов могут наблюдаться проблемы. Например, при переходе во вкладку «Активные операции» у держателя карты может отображаться информация по операциям другого клиента.

Как стало известно Банки.ру, сбой в кол-центре, интернет- и мобильном банке Сбербанка затронул лишь часть клиентов кредитной организации.

Один из клиентов Сбербанка в разговоре с Банки.ру также отметил, что в московских офисах кредитной организации в пятницу вечером не проходил ряд операций.

На момент написания заметки пресс-служба Сбербанка не смогла предоставить оперативный комментарий в отношении сложившейся ситуации.

В понедельник сообщалось, что при проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. В пресс-службе финучреждения уточняли, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими кредитными организациями. Позднее в банке сообщили об устранении сбоя.

