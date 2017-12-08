Правительство Великобритании рассчитывает выплатить Евросоюзу сумму в размере 35—39 млрд фунтов стерлингов (40—45 млрд евро) в качестве счета за Brexit для урегулирования своих финансовых обязательств перед сообществом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, информирует агентство Reuters.



«Мы рассчитываем, что предел будет в районе 35 миллиардов и 39 миллиардов фунтов», — сказал он, назвав данную сумму «честным урегулированием обязательств» Великобритании перед ЕС.

Таким образом, британское правительство впервые официально сообщило о конкретной сумме, которую Лондон готов выплатить Брюсселю в рамках реализации Brexit.

Великобритания и Евросоюз ранее в пятницу достигли прорыва в переговорах по Brexit после семи месяцев диалога, завершив его первый этап. Теперь переговорный процесс переходит во вторую фазу, посвященную вопросам безопасности и торговли. Формальное одобрение начала второго этапа переговоров должно быть сделано на саммите ЕС в Брюсселе, намеченном на 14—15 декабря, а стартовать этот этап предметных дискуссий — в январе 2018 года.