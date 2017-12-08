«Открытие Холдинг» хочет купить петербургскую лизинговую группу «Балтийский Лизинг», свидетельствуют информация на сайте Федеральной антимонопольной службы и данные СМИ.

ФАС 29 ноября сообщила о рассмотрении поступившего 16 ноября этого года ходатайства АО «Открытие Холдинг» «о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО «Балтийский Лизинг»… и ООО «Балтийский Лизинг»… в результате приобретения 100% голосующих акций АО «ИнтерСервис», указано в материалах ведомства. «ИнтерСервис» базируется в Москве, основным видом деятельности указаны вложения в ценные бумаги.

«В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки... Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения настоящего ходатайства», — уточняется в сообщении ФАС.

О готовящейся покупке «Открытие Холдингом» (принадлежит бывшему акционеру банка «Открытие» Вадиму Беляеву; сам банк «Открытие» находится на санации у созданного Центробанком Фонда консолидации банковского сектора) крупнейшей петербургской лизинговой компании «Балтийский Лизинг» (принадлежит структурам Бориса Минца) пишет в пятницу, 8 декабря, «РБК Петербург», ссылаясь на одного из топ-менеджеров банка «Открытие» и нескольких игроков рынка. По словам цитируемого изданием топ-менеджера одного из петербургских банков, скорее всего, приобретение контроля над «Балтийским Лизингом» — это отголосок закрытой в 2013 году сделки по продаже Борисом Минцем банка «Открытие» Вадиму Беляеву. «Это была сложная сделка с точки зрения структуры и расчетов. Видимо, сейчас «Открытие Холдинг» хочет собрать все свои активы в кулак и начинать жить по-новому. Тем более что сейчас лизинг нужен всем», — пояснил собеседник издания.

«РБК Петербург» указывает, что ранее «Открытие Холдинг» владел 20% «Балтийского Лизинга», а оставшиеся 80% принадлежали московскому АО «ИнтерСервис», бенефициаром которого является Павел Шишкин, партнер бывшего (до 2013 года) владельца «Открытия» Бориса Минца по холдингу Tactics Group.

Напомним, летом этого года ФАС согласовала ходатайство ПАО «Европлан» (ныне это «Сафмар Финансовые инвестиции»; принадлежит Михаилу Гуцериеву, владеет в том числе лизинговой компанией «Европлан») о покупке «Балтийского Лизинга». Антимонопольная служба сообщала, что рассмотрела ходатайство указанной структуры о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Балтийский Лизинг» в результате приобретения 99,4796% голосующих акций АО «Балтийский Лизинг», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

Как дал понять топ-менеджер одного из федеральных банков — собеседник издания «РБК Петербург», покупатели даже внесли аванс, однако в конечном счете стороны не договорились о цене, и аванс был возвращен. Владельцы «Балтийского Лизинга» просили за компанию около 10 млрд рублей, уточнил источник издания.