ВЭБ опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2017 года. Так, за отчетный период капитал группы вырос на 3,8 млрд рублей (+0,7%), до 559,5 млрд.

«В полном соответствии с утвержденной стратегией развития сейчас мы находимся в фазе трансформации, которую планируем завершить в 2018 году. Мы полностью в графике. При этом основными направлениями нашей деятельности в этом году были работа со старым кредитным портфелем, кардинальные преобразования инвестиционного процесса, начало финансирования стратегических проектов. Конечно, эти меры не дают мгновенного эффекта: финансовый результат за девять месяцев 2017 года группы ВЭБ пока отрицательный и связан главным образом с досозданием резервов в рамках реструктуризации старого кредитного портфеля. Однако уже есть позитивные промежуточные итоги: оптимизируется структура фондирования, снижается стоимость привлечений, мы видим рост капитала группы», — заявил первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Николай Цехомский.

Обновленный ВЭБ в рамках утвержденной стратегии развития сфокусируется на финансировании проектов в промышленности высоких переделов, проектов, способствующих развитию новых технологий, включая приоритеты НТИ. Проведение масштабных изменений в деятельности ВЭБ стало возможным благодаря надежной капитальной базе:

капитал группы за отчетный период вырос, а основными причинами изменения стали взносы правительства РФ (107,6 млрд рублей) и финансовый результат группы;

коэффициент достаточности капитала (РСБУ) на 30 сентября 2017 года — 15,6%.

Активы группы составили 3,5 трлн рублей, не претерпев в своей структуре существенных изменений: объем кредитного портфеля на 30 сентября составил 1,77 трлн рублей. При этом в течение девяти месяцев наблюдалась устойчивая позитивная квартальная динамика выдачи новых кредитов, объем которых за отчетный период составил 107,9 млрд рублей. Это превысило объем выдачи новых кредитов в аналогичном периоде 2016 года на 46%.

Обязательства группы за девять месяцев снизились на 2,5% и составили 2,94 трлн рублей. Основными факторами изменений стали снижение обязательств перед правительством РФ и Банком России на 47,8 млрд рублей (-8,6%) в связи с частичным погашением депозитов Казначейства в III квартале, а также сокращение средств банков на 27 млрд рублей (-4,2%).

«Оценивать показатели института развития, а ВЭБ — это все-таки не классический банк, нужно, учитывая его фактически преддефолтность в конце 2015 года. Убыток за девятимесячный период прошлого года (86,2 млрд рублей) был меньше убытка за аналогичный период текущего года. Исходя из опубликованной отчетности, за девятимесячный период 2016 года в рамках реализации мер государственной поддержки банком было привлечено финансирование на условиях, позволивших отразить в составе статьи «Государственные субсидии» консолидированного отчета о прибылях и убытках «бумажный» доход от первоначального признания в размере 142,5 млрд рублей. За аналогичный период текущего года такого дохода не было. Таким образом, фактический убыток за девять месяцев этого года сократился практически в два раза», — прокомментировал порталу Банки.ру финансовый аналитик Алексей Колосков.

