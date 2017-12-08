Банк «Александровский» снизил ставки по депозитам юрлиц на 0,5 процентного пункта.

Теперь «Классический» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц можно открыть под 7,3—8,45% (выплата в конце срока) и 6,8—8,15% годовых (ежемесячно), а также 8—9,15% и 7,5—8,85% годовых соответственно. Пополнение, досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено.

«Удобный» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц размещается теперь под 7,55—8,25% и 7,5—8,95% годовых соответственно. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение запрещено. Частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено. Досрочное расторжение — по фиксированной шкале процентных ставок.

Сроки данных депозитов — от 31 дня. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.

«На все случаи бизнеса» открыть можно под 7,25—8,25% годовых. Срок депозита — от 91 до 540 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Выплата процентов происходит в конце срока. Минимальная сумма допвзноса и изъятия — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов — не более шестикратного размера суммы первоначального взноса. Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме размещения в депозит. Частичное снятие допускается до установленной величины неснижаемого остатка на депозитном счете.

Александровский ПАО «Банк «Александровский» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ориентирован на обслуживание юрлиц и кредитование малого и среднего бизнеса, операции на валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.
На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является председатель правления банка Евгений Лотвинов с долей в 25,57% акций. Пакет в 9,90% принадлежит председателю совета директоров банка Игорю Лейтису, занимающему также пост генерального директора ЗАО «Адамант». Кроме того, акционерами «Александровского» являются Наталья Баландина, Наталия Ворошило, Марина Головина, Светлана Тетерина, Евгений Дударов, Дмитрий Путенихин (у каждого по 8,06%), Дмитрий Истюфеев (7,53%), Александр Красняков (6,13%) и Павел Шевцов (2,4%). На миноритариев приходится 0,02% акций.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 19,58 млрд рублей (166-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,63 млрд, кредитный портфель — 6,56 млрд, обязательства перед населением — 6,60 млрд.