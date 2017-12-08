Банк «Александровский» снизил ставки по депозитам юрлиц на 0,5 процентного пункта.



Теперь «Классический» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц можно открыть под 7,3—8,45% (выплата в конце срока) и 6,8—8,15% годовых (ежемесячно), а также 8—9,15% и 7,5—8,85% годовых соответственно. Пополнение, досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено.

«Удобный» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц размещается теперь под 7,55—8,25% и 7,5—8,95% годовых соответственно. Выплата процентов — в конце срока. Пополнение запрещено. Частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено. Досрочное расторжение — по фиксированной шкале процентных ставок.

Сроки данных депозитов — от 31 дня. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.

«На все случаи бизнеса» открыть можно под 7,25—8,25% годовых. Срок депозита — от 91 до 540 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Выплата процентов происходит в конце срока. Минимальная сумма допвзноса и изъятия — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов — не более шестикратного размера суммы первоначального взноса. Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме размещения в депозит. Частичное снятие допускается до установленной величины неснижаемого остатка на депозитном счете.