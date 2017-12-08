Около 40% рынка биткоинов может принадлежать всего 1 тыс. владельцев, пишет Bloomberg.



По данным главы департамента изучения финансовых рынков AQR Capital Management Аарона Брауна, при текущем курсе каждый из них, возможно, захочет продать около половины своих накоплений.

Эксперт отметил, что эти люди, так называемые «киты», могут также координировать свои действия или посвящать в них узкий круг лиц.

Многие из «китов» знают другу друга не первый год и оставались верны биткоину с самых первых дней, когда мало кто воспринимал валюту всерьез. Также, по его мнению, «киты» потенциально могут объединиться, чтобы обвалить или, наоборот, поддержать рынок.