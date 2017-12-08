Сбербанк России устранил технический сбой, произошедший 8 декабря.
«По техническим причинам часть клиентов могли столкнуться с некоторыми ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка в Москве. В настоящее время проблема устранена, все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сказали Банки.ру в пресс-службе банка.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в кредитной организации наблюдались сложности при совершении некоторых операций в офисах, кол-центре, а также в каналах дистанционного обслуживания.
В Сбербанке России наблюдаются сложности при совершении некоторых операций в офисах, кол-центре и каналах дистанционного обслуживания. Об этом порталу Банки.ру рассказали несколько клиентов кредитной организации. Частично информацию подтвердили в кол-центре Сбербанка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.