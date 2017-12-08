С 11 декабря офис «Тюменский» банка «Российский Капитал» начинает обслуживать клиентов по новому адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, д. 31.

Переезд офиса реализован в рамках программы реорганизации сети в целях повышения качества обслуживания клиентов, что является одной из приоритетных задач в развитии бизнеса банка «Российский Капитал».

Обслуживание физических лиц осуществляется по графику: понедельник — пятница — с 9:00 до 20:00, суббота — с 10:00 до 16:00. Обслуживание юридических лиц: по будням с 9:00 до 18:00.