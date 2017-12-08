Банк России перестал взаимодействовать с ключевым акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым, сообщил представитель пресс-службы ЦБ.

«Взаимодействие можно считать завершенным», — сказал он, отказавшись от дополнительных комментариев.



Центробанк ранее сообщал, что рассчитывал на помощь собственников в руководстве «Открытия». Однако, как уточнял 1 декабря в интервью Bloomberg зампред ЦБ Василий Поздышев, на деле сотрудничать стали не все акционеры. Это затрудняет процессы взыскания активов и докапитализации банка. Вместе с тем кто именно из акционеров банка не стал сотрудничать с ЦБ, он не уточнял.

В «Открытие Холдинге» не ответили на запрос РБК. Мобильный телефон Вадима Беляева в пятницу вечером, 8 декабря, был недоступен.

Взаимодействие между акционерами и регулятором в ходе оздоровления банка прекращается по двум причинам — при исполнении обязательств или при отсутствии возможности наладить сотрудничество, отмечают эксперты. Вместе с тем, как уточнили в ЦБ в пятницу, 8 декабря, ряд сделок «Открытия» в преддверии санации по-прежнему вызывает вопросы у ЦБ, в частности с «Точкой», Киви Банком, «Рокетом», бумагами ВТБ, Polymetal, бизнес-центром «Вивальди-плаза». «Конкретные решения будут приниматься по результатам изучения каждой из сделок», — заявил представитель пресс-службы ЦБ. Кроме того, работа по возврату активов в периметр группы проводилась и будет продолжена, добавили в пресс-службе.

На минувшей неделе Банк России впервые после начала санации банка «ФК Открытие» оценил действия акционеров кредитной организации. Более того, регулятор заявил при этом, что обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить некоторые сделки банка, которые имеют признаки вывода активов.