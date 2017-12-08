Банк России перестал взаимодействовать с ключевым акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым, сообщил представитель пресс-службы ЦБ.
«Взаимодействие можно считать завершенным», — сказал он, отказавшись от дополнительных комментариев.
Центробанк ранее сообщал, что рассчитывал на помощь собственников в руководстве «Открытия». Однако, как уточнял 1 декабря в интервью Bloomberg зампред ЦБ Василий Поздышев, на деле сотрудничать стали не все акционеры. Это затрудняет процессы взыскания активов и докапитализации банка. Вместе с тем кто именно из акционеров банка не стал сотрудничать с ЦБ, он не уточнял.
В «Открытие Холдинге» не ответили на запрос РБК. Мобильный телефон Вадима Беляева в пятницу вечером, 8 декабря, был недоступен.
Взаимодействие между акционерами и регулятором в ходе оздоровления банка прекращается по двум причинам — при исполнении обязательств или при отсутствии возможности наладить сотрудничество, отмечают эксперты. Вместе с тем, как уточнили в ЦБ в пятницу, 8 декабря, ряд сделок «Открытия» в преддверии санации по-прежнему вызывает вопросы у ЦБ, в частности с «Точкой», Киви Банком, «Рокетом», бумагами ВТБ, Polymetal, бизнес-центром «Вивальди-плаза». «Конкретные решения будут приниматься по результатам изучения каждой из сделок», — заявил представитель пресс-службы ЦБ. Кроме того, работа по возврату активов в периметр группы проводилась и будет продолжена, добавили в пресс-службе.
На минувшей неделе Банк России впервые после начала санации банка «ФК Открытие» оценил действия акционеров кредитной организации. Более того, регулятор заявил при этом, что обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить некоторые сделки банка, которые имеют признаки вывода активов.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.