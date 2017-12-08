Первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Дмитрий Курдюков заявил, что первые выпуски облигаций в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБа запланированы в следующем году.

Фабрика позволяет оптимально распределить риски между всеми участниками финансирования. На первом уровне заемщик получает многотраншевый синдицированный кредит, при этом ВЭБ берет на себя роли кредитного агента и управляющего залогом.

«На втором уровне осуществляется выпуск облигаций, обеспеченных портфелем траншей. Несмотря на то что похожие сделки структурного финансирования и ипотечной секьюритизации проводятся уже более десяти лет, заложенная в фабрику модель должна стать настоящим прорывом на российском рынке капитала. Объемы выпусков составят от 10 миллиардов до 30 миллиардов рублей, что обеспечит их высокую ликвидность. Наличие государственной гарантии обеспечит облигациям повышенную надежность», — сказал Курдюков, выступая на конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

Долгосрочный транш изначально финансируется ВЭБом, а затем уступается эмитенту облигаций — специализированному обществу проектного финансирования (СОПФ). В рамках фабрики СОПФ сможет приобретать требования по кредитам, выданным заемщикам, а с 1 июня 2018 года и самостоятельно выдавать займы, выступая первичным участником синдиката кредиторов.

«СОПФ учреждается Внешэкономбанком и является его стопроцентной «дочкой». В течение всего срока обращения облигаций ВЭБ будет поддерживать их качество. Это достигается за счет того, что банк принимает на себя обязательство по замене всех дефолтных активов СОПФ», — рассказал Курдюков.

Что касается характеристик самих облигаций, в законодательство вводится понятие программы облигаций с залоговым обеспечением. Эта программа позволяет сконструировать несколько выпусков облигаций с равной очередностью, которые выпускаются в разные сроки, но привязаны к одном залоговому покрытию. Активы СОПФ передаются в залог владельцам облигаций всех выпусков. В каждый момент времени номинал размещенных облигаций не превышает размер активов. Сам портфель СОПФ является динамическим. Планируется, что за три года он увеличится в объеме до 300 млрд рублей.