Отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах и терминалах самообслуживания банка «ФК Открытие» для всех держателей карт банка «Агророс». Клиентам стали доступны более 500 устройств «Открытия» в городах присутствия «Агророса» и более 2,5 тыс. устройств для снятия наличных по всей России.
С перечнем адресов банкоматов и терминалов банка «ФК Открытие» можно ознакомиться на его сайте, выбрав интересующий город и включив отображение банкоматов.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
На сегодняшний день владельцем 88,80% акций банка является известный саратовский бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев. В 1992—1995 годах
Бенефициарами банка выступают также Владимир Чистяков (4%), председатель совета директоров Татьяна Дронова (1,59%), Елена Павленкова (0,93%), Аваг Авагян (0,18%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.