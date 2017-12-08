Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность введения переходного периода в течение 2018 года для всего страхового сообщества по предоставлению отчетности в формате XBRL. Об этом сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.



«Мы написали письма на имя первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой и заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина с предложением установить переходный период и позволить страховым компаниям сдавать отчетность как в текущем формате, так и в формате XBRL с полным переходом на формат XBRL с 1 января 2019 года», — отметил Юргенс.

По словам президента ВСС, Банк России предпринимает усилия для поддержки участников рынка некредитных финансовых организаций по переходу их на электронный формат сбора и обработки отчетных данных на базе спецификаций XBRL. Однако у многих страховых организаций остаются проблемы, затрудняющие возможность перехода на новый формат отчетности в установленные сроки.

«Связано это с тем, что сейчас на рынке отсутствуют полноценные и качественно работающие программные решения в части XBRL. Финальная таксономия от Банка России появилась только в конце ноября. Поэтому нет возможности завершить настройку IT-решений для подготовки отчетности в формате XBRL и успеть его протестировать в столь сжатые сроки», — продолжил Юргенс.

Каждая новая версия таксономии приводила к необходимости новых доработок и повторных тестирований. «По факту IT-компании начали предлагать совместно разработать коробочные продукты, которые далее страховщикам необходимо настраивать самостоятельно. Срок завершения таких разработок – в лучшем случае к моменту начала предоставления первой отчетности без возможности проведения полноценного тестирования в тестовом отчетном периоде. В связи с этим есть риск не завершить доработки к сроку предоставления отчетности», — отметил Юргенс.

Учитывая вышеизложенное, ВСС предложил Банку России внести соответствующие изменения в нормативные акты регулятора.