Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) в пятницу вновь снизило кредитный рейтинг Венесуэлы по ряду облигаций до дефолтного уровня «D» с «СС».



«Венесуэла не исполнила платеж в 183 миллиона долларов по купонам своих глобальных облигаций со сроком погашения в 2023 и 2028 годах в течение льготного периода 30 дней», — говорится в сообщении агентства.

В ноябре S&P уже снижало рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до «SD» («выборочный дефолт») после того, как страна не выплатила 200 млн долларов по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Власти Венесуэлы тогда начали переговоры с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны.