Глобальная экономика может столкнуться с новым замедлением роста после 2018 года из-за недостатка долгосрочных инвестиций, сказал в субботу бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.



По прогнозу политика, после 2018 года "глобальная экономика столкнётся с новым замедлением роста из-за недостатка долгосрочных инвестиций в сферу инноваций".

«Глобальная экономика также сталкивается с вызовами из-за рисков, связанных с финансовыми пузырями и ношей частных долгов», — сказал де Вильпен, выступая на открытии VI Саньянского экономического форума в Хайнане.

Сейчас, по его словам, «некоторые ценности в сфере новых технологий резко возрастают в цене, однако их преследует риск возможной девальвации». По его мнению, это относится к США и цене биткоина, цена которого выросла в десять раз с начала года.

Де Вильпен отметил, что в ближайшие годы после запуска биткоин-фьючерсов на Чикагской бирже увеличатся спекуляции с криптовалютами.

«Риск глобального экономического конфликта не исчезнет, и задачи экономического роста противопоставляется экономической слабости", — заключил де Вильпен.