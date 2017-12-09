Председателем правления банка «Возрождение» с 11 декабря избран Марк Нахманович, говорится в материалах кредитной организации.



«Избрать Марка Нахмановича на должность председателя правления ПАО «Возрождение» с 11 декабря 2017 года. Предоставить председателю правления право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, представляемых в департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в связи с избранием Марка Нахмановича на должность председателя правления», — отмечается в документе.

Доля участия Нахмановича в уставном капитале банка составляет 0%, а доля принадлежащих ему обыкновенных акций банка также равна 0%, пояснили в финучреждении.



На сайте «Возрождения», уточняется, что Марк Нахманович также осуществляет контроль за деятельностью департамента инкассации и денежного обращения, управления координации деятельности региональной сети, управления бухгалтерского учета и отчетности, филиалов и внутренних структурных подразделений банка.



Как писала ранее газета «Ведомости», банк покинул предправления Константин Басманов. Он возглавил «Возрождение» два года назад, после покупки банка братьями Ананьевыми. Его обязанности исполнял зампред Марк Нахманович.

В конце сентября банк «Возрождение» сообщил, что совет директоров кредитной организации одобрил выдвижение Нахмановича на должность предправления и еще четырех человек — в правление, включая трех региональных управляющих.

СМИ: Промсвязьбанк меняет ключевых менеджеров Основные владельцы Промсвязьбанка и «Возрождения» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, несмотря на нервозность на рынке, меняют команду ключевых менеджеров. На часть ключевых позиций могут вернуться ушедшие недавно руководители, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обоим банкам.