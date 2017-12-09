Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал в субботу принятый ранее парламентом закон о списании долга республики перед Российской Федерацией в размере 240 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.



«Подписан закон о ратификации протокола к соглашению об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам», — говорится в сообщении.

В 2012 году Москва и Бишкек заключили межправсоглашение о поэтапном списании долга Киргизии, который на тот момент составлял 488,9 млн долларов. В мае 2013 года РФ списала 188,9 млн долларов, с 2016 по 2017 год — еще 60 млн. Протокол о списании российской стороной оставшихся 240 млн долларов был подписан во время состоявшегося в июне государственного визита предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москву. В ноябре правительство РФ внесло этот документ на ратификацию в Госдуму.

«Целью ратифицированного парламентом в ноябре 2017 года протокола является урегулирование задолженности Киргизии перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам», — отмечается в документе.