Экономическое и военное давление на Москву работать не будет, Вашингтону надо избавиться от иллюзий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Американским политикам и дипломатам пора уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса», — сказал он.
По словам Рябкова, очередные попытки США пугать Россию санкциями смехотворны.
«Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложили сами США», — заявил дипломат.
Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.