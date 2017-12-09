Экономическое и военное давление на Москву работать не будет, Вашингтону надо избавиться от иллюзий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



«Американским политикам и дипломатам пора уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса», — сказал он.

По словам Рябкова, очередные попытки США пугать Россию санкциями смехотворны.

«Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложили сами США», — заявил дипломат.