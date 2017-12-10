Полное достижение цели Парижского соглашения по сдерживанию прироста глобальной температуры двумя градусами от уровня доиндустриальной эпохи грозит российской экономике существенными потерями из-за резкого падения спроса на ископаемое топливо. Таков один из сценариев сокращения странами выбросов парниковых газов, представленных в новом исследовании E3-Modelling. Эксперты полагают, что для снижения таких рисков РФ надо существенным образом диверсифицировать структуру экономики, поддерживать программы энергоэффективности и низкоуглеродного развития, пишет «Коммерсант».

Исследование, проведенное лабораторией энерго-экономически-экологического моделирования E3-Modelling (Греция), было презентовано Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода (НОПППУ) в аналитическом центре при правительстве РФ и на заседании комитета по экологии Ассоциации менеджеров. Исследователи рассчитали потенциальные последствия реализации мер климатической политики 46 странами (включая саму РФ) для российской экономики к середине века. Аналогичные расчеты ранее были уже проведены для целого ряда стран, включая США, Китай и ЕС в целом.

Рассмотрены три варианта развития событий. При базовом сценарии страны действуют исходя из существующей климатической политики без учета Парижского соглашения (ПС). Он предполагает темпы роста ВВП РФ на 2% в год на период 2020— 2030 годов, замедление до 1,4% в 2030— 2040-х и до 0,4% — в 2040— 2050-х. Второй сценарий предполагает реализацию странами своих обязательств, представленных к ПС. Это не окажет значительного влияния на глобальное потребление нефти и газа (к 2030 году экспорт ископаемого топлива из РФ сокращается на 4%, ВВП снижается на 0,1% по сравнению с базовым сценарием).

Третий сценарий предусматривает ситуацию, когда страны берут на себя дополнительные обязательства по снижению выбросов с целью не допустить повышения глобальной температуры больше чем на два градуса Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи (нынешние планы стран по снижению выбросов, представленные к ПС, пока допускают прирост температуры на три градуса). Реализация именно этого сценария несет крайне драматичные последствия для экономики РФ. По нему повсеместно будет установлена цена на углерод (в виде углеродного налога или системы квотирования выбросов), страны снизят выбросы парниковых газов к 2030 и 2050 годам на 43% и 73% соответственно, спрос на ископаемое топливо окажется на 28% ниже базового сценария.

В этом варианте российский топливный экспорт сокращается к 2050 году на 17%, ВВП будет расти на 1% в год до 2035-го, после чего темпы замедляются и в период 2040— 2050-х падают до нуля. Как сказано в исследовании, РФ тогда «теряет конкурентоспособность практически во всех секторах, кроме сектора услуг». Также этот сценарий приведет к росту безработицы на 145% в период с 2020 по 2045 год.