Украинские эксперты составили список самых бедных государств Европы, признав свою страну лидером антирейтинга. Соответствующие данные опубликованы на сайте аналитического центра Texty.org.ua.

В качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. Выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой — 190 евро. Второе и третье место занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро).

В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

Самый высокий показатель средней заработной платы, в соответствии с данными центра, зафиксирован в Швейцарии — 4 421 евро, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии — 3 440 и 3 405 евро соответственно.

Россию аналитики поместили в середину рейтинга, отметив, что средний уровень дохода в стране после вычета налогов составляет 474 евро.