Курс биткоина за сутки подешевел на 10,62%, до 13,8 тыс. долларов.

По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов опустилась до 13,836 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 231,52 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 380 млрд долларов.

Напомним, 8 декабря курс биткоина за сутки вырос на 4 тыс. долларов, впервые в истории торгов превысив отметку 18 тыс. долларов. Ранее Saxo Bank опубликовал десять «Шокирующих предсказаний» на 2018 год. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям. Так, среди них есть предсказание о том, что биткоин обречен.