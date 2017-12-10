Россия и ряд стран — членов ОПЕК хотят завершить действие соглашения о сокращении добычи нефти как можно быстрее, вероятно, летом будущего года. Такое мнение в беседе с журналистами на саммите Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) высказал и. о. министра нефти Кувейта Исам аль-Марзук, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

Стратегия выхода из соглашения, по его словам, может быть рассмотрена участниками на встрече 22 июня 2018 года, если рынок к этому времени покажет признаки возврата к равновесию.

Ранее министр Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и министр энергетики РФ Александр Новак утверждали, что разрабатывать стратегию выхода из сделки пока рано. По их мнению, само завершение должно быть плавным.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами-экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала — до конца марта 2018 года, а в последний раз — до конца 2018 года.

Цель соглашения — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей. К октябрю излишки сократились до 150 млн баррелей.