Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) по заказу Министерства финансов начал изучение потенциальных рисков в области безопасности, связанных с биткоином, сообщает газета Daily Telegraph.

«Нас интересует все, что может оказать влияние на нашу страну, главным таким вопросом сейчас считается биткоин», — сказал в интервью изданию представитель Центра по обеспечению кибербезопасности GCHQ Крис Энсор.

По его словам, специалисты центра изучают, как именно «работает» криптовалюта, и оценивают возможную пользу от технологии блокчейн. Как отмечает издание, Министерство финансов Великобритании рассматривает различные способы работы с криптовалютой.

За минувший месяц стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, подскочила более чем 2,4 раза, или более чем на 10 тыс. долларов. По состоянию на 13:50 мск воскресенья биткоин дешевел на бирже Bitfinex до уровня примерно в 13,6 тыс. долларов.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.