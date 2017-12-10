Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) по заказу Министерства финансов начал изучение потенциальных рисков в области безопасности, связанных с биткоином, сообщает газета Daily Telegraph.
«Нас интересует все, что может оказать влияние на нашу страну, главным таким вопросом сейчас считается биткоин», — сказал в интервью изданию представитель Центра по обеспечению кибербезопасности GCHQ Крис Энсор.
По его словам, специалисты центра изучают, как именно «работает» криптовалюта, и оценивают возможную пользу от технологии блокчейн. Как отмечает издание, Министерство финансов Великобритании рассматривает различные способы работы с криптовалютой.
За минувший месяц стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, подскочила более чем 2,4 раза, или более чем на 10 тыс. долларов. По состоянию на 13:50 мск воскресенья биткоин дешевел на бирже Bitfinex до уровня примерно в 13,6 тыс. долларов.
Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.
Инвестор Кэмерон Уинклвосс, считающийся одним из первых криптовалютных миллиардеров, оценил перспективы биткоина. По его мнению, криптовалюта подорожает как минимум в 20 раз и составит конкуренцию золоту.