В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении мошенников в сфере автострахования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Ранее полицейские задержали 11 участников организованной группы, подозреваемых в инсценировке ДТП и получении незаконных страховых выплат.



«Установлено, что руководил группой 27-летний житель Хабаровска, который привлек своих знакомых к противоправной деятельности. По версии следствия, сумма незаконных страховых выплат, полученных фигурантами от трех страховых компаний, превысила один миллион рублей», — отметила Волк.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.