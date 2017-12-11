Центральный банк мог бы действовать более решительно в вопросе снижения ключевой ставки, для производственного бизнеса комфортный уровень составляет 5%, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.



«ТПП России приветствует политику Центрального банка по снижению ключевой ставки. Тем не менее, по нашему мнению, ЦБ мог бы действовать решительней… Бизнес рассчитывает, что в этом году регулятор решится еще раз снизить ставку, возможности для этого есть», — сказал Катырин.



Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку — до 8,25% годовых. Незадолго до этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает прийти к равновесной ключевой ставке в 6—7% годовых в течение одного — двух лет, то есть в 2018—2019 годах. В качестве условия выхода на такой уровень регулятор обозначил устойчивую инфляцию в 4%.

Следующее и последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

«Существующий разрыв между уровнем инфляции и ключевой ставкой, с одной стороны, не мотивирует кредитные организации к работе с реальным сектором экономики, с другой стороны, предприятия также больше заинтересованы в размещении свободных средств на депозитах, что позволяет получать доход с меньшими рисками», — пояснил Катырин.

Для производственного бизнеса, который нужно развивать и модернизировать в первую очередь, по словам собеседника агентства, комфортная ключевая ставка составляет порядка 5%. «При таком ее уровне предприятие может получать кредиты на приличных условиях, появятся более длинные деньги для запуска новых производств, внедрения новых технологий», — уверен глава ТПП.

«Как показывают опросы предпринимательского сообщества, недоступность заемных средств остается одной из наиболее серьезных проблем для хозяйствующих субъектов. Высокая стоимость заемных ресурсов, конечно, имеет прямую взаимосвязь с финансовой устойчивостью организаций», — заключил он.