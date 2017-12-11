Страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года, сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.



Стратегия выхода из сделки ОПЕК+ может быть рассмотрена ее участниками на июньской общей встрече, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится, сказал министр. При этом, по его мнению, рынок «черного золота» восстановится к концу 2018 года, в то время как цены на нефть останутся примерно у текущих уровней.

«По соглашению у нас все еще целый год, но есть вероятность, что мы выйдем из сделки до начала 2019 года, если рынок восстановится к июню. Есть давление со стороны России выйти из сделки как можно скорее (как только рынок восстановится)», — цитирует его слова агентство Bloomberg.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что варианты завершения Венского соглашения прорабатывать еще рано, но он склоняется к постепенному выходу. По словам Новака, процесс выхода из сделки ОПЕК+ может занять три или шесть месяцев в зависимости от спроса на рынке на момент принятия соответствующего решения.