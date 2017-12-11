Правительство намерено вернуть средства, которые были направлены на санацию банка «ФК Открытие», Бинбанка и Генбанка через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Все три банка участвовали в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ и получили на эти цели 84,4 млрд рублей. Но государство давало деньги не напрямую, а через АСВ, пишут «Ведомости».

С лета АСВ от правительства перешло под контроль ЦБ, поэтому теперь правительство хочет забрать из него свои деньги. По данным издания, вернуть выделенные средства получится, если вместо правительства имущественный взнос в АСВ внесет ЦБ. Потерянные в санируемых банках деньги могут быть возвращены в бюджет как раз в рамках замены взносов.

Окончательное решение пока не принято. Сейчас определяется сумма, которую правительство в принципе сможет забрать.

По информации газеты, пока что ЦБ и Минфин договариваются между собой, у курирующего финансовый сектор вице-премьера Игоря Шувалова вопрос еще не обсуждался.

В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил «Ведомостям», что Минфин хотел бы, чтобы эти деньги вернуло в бюджет вместо санируемых банков АСВ. «Переговоры у нас продолжаются, они уже обрели формат более конкретный, — говорил 6 декабря Моисеев. — У нас вырисовывается метод наших возможных с ними взаимоотношений, и уже выявлен ряд необходимых поправок в законодательство, которые мы сейчас рассматриваем».

Если схема будет реализована, это позволит вернуть в бюджет 85 млрд рублей, говорит представитель Счетной палаты. Последняя и следит за исполнением госпрограммы докапитализации банков. Одновременно, правда, на аналогичную сумму сократится прибыль ЦБ, которая тоже подлежит перечислению в бюджет, указывает он.