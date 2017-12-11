В рейтинге Банки.ру рассматривались кредитные программы банков из топ-100 по розничному кредитному портфелю с первоначальным взносом до 15% от стоимости жилья и фиксированной ставкой до 10% годовых.



Ставки по ипотеке в России продолжают снижаться, в том числе и за счет того, что в последний месяц уходящего года ряд банков предлагает особые условия при заключении кредитных договоров до 1 января.

Одновременно сокращается и разрыв между ставками на «первичку» и «вторичку»: согласно ноябрьскому индексу Банки.ру средняя ставка на покупку квартир на вторичном рынке составляла 10,53% годовых, а на покупку строящегося жилья – 10,27% годовых. Следует отметить, что в целях привлечения клиентов банки не только корректируют ставки, но и смягчают требования к первоначальному взносу: теперь для того, чтобы получить минимальную ставку, заемщику совсем не обязательно оплачивать за свой счет существенную часть стоимости жилья, ряд банков готовы предложить низкий процент и при минимальном взносе. В заключительном в текущем году рейтинге по ипотеке Банки.ру решил отобрать наиболее выгодные предложения на покупку квартир на первичном и вторичном рынках жилья, выдаваемые банками в Москве.



Мы рассматривали собственные кредитные программы банков из топ-100 по розничному кредитному портфелю согласно версии Банки.ру с минимальным первоначальным взносом до 15% от стоимости жилья и фиксированной ставкой до 10% годовых. В базе Банки.ру данным условиям удовлетворяют 12 программ на покупку «первички» и 12 программ – на приобретение «вторички». Предложения в рейтинге ранжированы по значению процентной ставки, действующей для заемщика при условии оплаты им 15% первоначального взноса.

Смотреть таблицы.

При покупке квартиры в определенном ЖК или в рамках специальной акции у конкретного застройщика ставка может быть еще выгоднее. Но в рейтинге мы не хотели ограничивать потенциального заемщика в выборе жилья, в связи с чем из него были исключены подобные предложения.

Указанные в рейтинге процентные ставки действительны при заданных параметрах для работников по найму, полностью подтверждающих свой доход справкой по форме 2-НДФЛ, а также приобретающих комплексное ипотечное страхование. Учитывались ставки, действующие после государственной регистрации права собственности и ипотеки. При составлении рейтинга не рассматривались продукты, ориентированные на специальные категории заемщиков: распорядителей материнского (семейного) капитала или иных субсидий, владельцев жилищных сертификатов, военных, госслужащих, сотрудников определенных отраслей (например, работников РЖД) и пр. В выборку не попали кредиты, для которых указан неполный процентный диапазон.

Продукты ранжированы по размеру процентных ставок, действующих для заемщиков «с улицы», без учета снижения при уплате комиссии, а также без учета льготных ставок для специальных категорий: зарплатных и корпоративных клиентов, вкладчиков банка и пр. Если представлен процентный диапазон, то ранжирование происходило по средней ставке. В случае если процентная ставка по продуктам разных банков совпадала, кредиты были отсортированы в алфавитном порядке по названию кредитной организации.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 7 декабря 2017 года.