Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск повысился на 0,37% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 895,44 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,54% — на отметке 28 793,18, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,45% и находился на уровне 3 304,72 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,58%, до 3 444,22. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,25%, до 2 470,21 пункта.