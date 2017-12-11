Площадка для майнинга криптовалюты может появиться в Крыму, если это не будет идти вразрез с законодательством, считает глава корпорации развития республики Олег Морозов.



Ранее сообщалось, что Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией «Констант Солюшенс Плюс» намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России.

«Крым может стать одной из территорий для развития криптоплощадок, если это не будет идти вразрез с действующим законодательством», — сказал Морозов.

По его словам, криптоплощадки, криптовалюты и криптобиржи требуют государственного регулирования.



«На заре 90-х у нас были валютные и товарно-сырьевые биржи. Затем они попали под контроль государства, и мы не имеем никаких проблем с точки зрения валютных операций. Аналогичное должно произойти и с криптовалютами. Мы не можем в отдельно взятой стране взять и остановить прогресс», — отметил Морозов.