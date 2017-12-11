Рабочая группа при Банке России разработала дорожную карту по повышению доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями. Также участники группы задумались об ограничении уровня цен на страховки для таких клиентов. Регулятор не считает ограниченные возможности человека поводом для удорожания полиса, пишут «Известия».



«Рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью при Банке России разработала «дорожную карту». В ней, в частности, обозначены проблемы завышения стоимости финансовых услуг для людей с инвалидностью и пожилых граждан либо отказа в обслуживании на основании инвалидности или какого-либо заболевания», — рассказали в пресс-службе Банка России.



В связи с этим предлагается ограничить уровень цен на финансовые услуги для инвалидов. Кроме того, разрабатываются специальные продукты (страховки, вклады и кредиты), которые не создадут дополнительных рисков для банков и страховых компаний.

«Сама по себе инвалидность не может быть единственной причиной повышения стоимости финансовой услуги», — считают в ЦБ.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) по заказу Минфина провела мониторинг доступности страховок и, соответственно, увязанных с ними кредитов в разных банках. При обращении заемщика их сотрудники предлагают купить полис на основании условий, которые им поставила страховая компания-партнер. Таким образом, оценку клиента с точки зрения возможности быть застрахованным проводит именно сотрудник кредитной организации.

Выяснилось, что в 15 из 20 крупнейших банков России наличие инвалидности влияет на решение о страховании жизни и здоровья, а значит, и на одобрение кредита на выгодных условиях. А страховые компании, согласно мониторингу, дифференцированно подходят к утверждению заявок инвалидов разных групп. Например, «Абсолют страхование» оказалась едва ли не единственной компанией, не принимающей на страхование инвалидов 3-й группы. И это притом, что большинство из них ведут полноценную жизнь и работают наравне со здоровыми людьми. Компания «Либерти страхование» согласилась оформить полисы инвалидам 2-й и 3-й групп и ввела ограничения только для 1-й группы.

Эксперты считают дифференцированный подход страхователей к клиентам обоснованным.

«Очевидно, что если инвалидность или наличие заболевания влияет на вероятность наступления страхового случая, то это не может не отразиться на тарифах», — пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов. При этом он признал, что автоматический отказ от страхования при наличии группы инвалидности — неправильная практика.