Средняя по России ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тыс. рублей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.



По его словам, минимальная выплата будет в Белгородской области, максимальная — в Чукотском автономном округе.

«Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018, года», — пояснил он.

Ранее Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере: продление программы маткапитала до конца 2021 года, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

Кроме того, с января 2018 года семьи при рождении первенца будут получать адресную ежемесячную денежную выплату. Ее будут выплачивать до полуторалетнего возраста ребенка. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018—2020 годы потребуется около 500 млрд рублей.