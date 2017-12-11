Одним из альтернативных вариантов финансового обслуживания гособоронзаказа через уполномоченные банки может стать расчетно-кассовый центр на базе Федерального казначейства. Это один из рассматриваемых вариантов страховки от рисков возможного расширения антироссийских санкций в отношении банков, работающих с оборонзаказом, сообщает РБК.



«Такой вариант обсуждается российскими властями», — сказал изданию источник в одном из работающих с гособоронзаказом банков.

В функции Федерального казначейства и сейчас входит сопровождение средств в рублях, получаемых при осуществлении расчетов по гособоронзаказу. Но Казначейство обслуживает лишь те заказы, которые не идут через банк. Таких меньшинство. Источник издания в одном из госбанков говорит, что «объем сопровождаемых сейчас Казначейством контрактов — лишь десятая часть объемов финансирования проектов Минобороны».

В августе 2017 года США приняли второй пакет антироссийских санкций, распространяющихся на отдельные отрасли российской экономики, а также физлиц. Они предусматривают запрет для любого лица на осуществление «существенных трансакций» с российскими военными или разведкой. Перечень предприятий, операции с которыми под запретом, определяет Госдепартамент США. Этот список был опубликован 27 октября, в нем 39 российских предприятий, концернов и организаций.

Последствия новых санкций могут быть весьма серьезными, указывают банкиры. Закон имеет экстерриториальное действие, то есть распространяется не только на американских резидентов. «Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в этом случае — быть включенным в санкционный список с присвоением статуса SDN (включенных в список Specially Designated Nationals. — Прим. ред.), — говорит адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. — Это фактически приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в иностранных банках».



Российские власти такой ситуацией были обеспокоены. На случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания нового банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны. Создание такого банка рассматривалось на базе одной из структур «Ростеха». Пока ни один из вариантов реализован не был. А теперь число вариантов пополнилось расчетным центром при Казначействе.