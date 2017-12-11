В Тюмени состоялось открытие офиса Совкомбанка, расположенного в Ленинском районе.

Адрес: ул. Мельникайте, д. 66/1. Режим работы: по будням с 9:00 до 19:00, по выходным — с 9:00 до 16:00.

В новом офисе для клиентов доступен широкий спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредитные карты. Также доступно обслуживание малого и среднего бизнеса. В офисе работает банкомат с функцией cash-in.