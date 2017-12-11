Бывший президент банка «Динамические Системы» Федор Цырульник, объявленный в международный розыск по делу о хищении из кпредитной организации 585 млн рублей, добровольно вернулся в Россию. На родине он был задержан правоохранительными органами и помещен под стражу.

«По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн рублей, составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете ДС-Банка. За указанные действия в июне текущего года в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ («Растрата») привлечены и.о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов. Из них Синюхину, Вдовину и Кузнецову по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 года был задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления ДС-Банка Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, Аверин, работавший ранее в банках «Российский Кредит», Нота-Банке, Транснациональном Банке и Лефко-Банке, играл активную роль в хищении активов ДС-Банка. Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств.



В ноябре установлено местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом преступная роль Вергизова, рассматривавшегося ранее в качестве лица, обеспечившего совместно с Кузнецовым приискание фирм-«однодневок», на основании полученных за последнее время свидетельских показаний и изъятых документов, оценивается следствием как особо активная. Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается. Он участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными денежными средствами, скрытном вывозе из ДС-Банка документов и имущества, доставке их в КБ «Европейский Стандарт», в который непосредственно после отзыва лицензии у ДС-Банка перешла на работу значительная часть его бывших работников.

«Одновременно следствием обеспечено добровольное возвращение в РФ обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Он помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда», — подчеркнули в СКР.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Динамичные Системы» в мае 2016 года. Как пояснял регулятор, банк фактически прекратил свою операционную деятельность.

