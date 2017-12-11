Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,15 рубля, курс евро увеличился на 8 копеек, до 69,73 рубля, следует из данных на сайте биржи.



На этой неделе российская валюта будет и дальше консолидироваться в боковом диапазоне до оглашения решения ФРС США, полагают эксперты.

Сегодня рынки отыгрывают пятничную статистику по американскому рынку труда. Данные указали на сильный прирост числа занятых на 228 тыс., увеличение средней продолжительности недели, но при этом разочаровали зарплаты, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Годовой темп роста зарплат составляет 2,5%, один из самых низких темпов за последние два года и хуже прогнозных 2,7%. Эти новости сыграли против доллара, породив сомнения, что ФРС удастся придерживаться текущего плана повышений ставки», — комментирует эксперт.

Он уточняет, что на этой неделе фокус рынка смещается на заседание ФРС, где ожидается очередное повышение ставки, но основное внимание уделяется тону комментариев и прогнозам повышений в 2018-м. Именно они определят динамику американской валюты.

«Годом ранее FOMC удивил рынки, представив более «ястребиный» прогноз, чем ожидал рынок. Подобные сюрпризы не исключены и на этот раз, если комитет сохранит приверженность мнению, что сильная экономика неизбежно разгонит инфляцию», — напоминает аналитик.

Нефть марки Brent сегодня дешевеет на новостях о продолжающемся усилении буровой активности в США, согласно Baker Hughes, продолжает эксперт. Однако в течение дня актив может предпринять попытки восстановления на общем позитивном тоне азиатских и, вероятно, европейских площадок, допускает Купцикевич.

«В результате пара USD/RUB имеет реальные шансы закрыть день ниже 59 и вернуться к курсу на снижение. Осторожный тон ФРС в середине недели способен ускорить это движение, отправив пару в область 57 уже к следующей неделе», — прогнозирует эксперт. Если же ФРС удивит решительным настроем на повышение, вызвав покупки доллара на глобальном рынке, российской валюте будет сложно избежать повторного теста 60 за доллар, предупреждает он.

«EUR/RUB завершила неделю у 69,66 и благодаря нефти и спросу на риски вполне может попробовать прорваться к 69,5 в течение дня, а в течение недели — устремиться в область ниже 69», — считает аналитик.