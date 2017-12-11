За десять месяцев 2017 года количество новых выданных кредитных карт достигло 5,03 млн единиц, что на 45,6% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016-го (3,45 млн единиц). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом за отчетный период самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов-лидеров по количеству новых выданных кредитных карт) были отмечены в Челябинской (+70%), Саратовской (+67,3%), Ярославской (+58,1%) и Тюменской (+56,9%) областях, а также в Краснодарском крае (+54,9%) и Ханты-Мансийском АО (+54%). В Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за данный период выросло на 48,9% и 49,6% соответственно.

«Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Важным моментом также является эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования. Вместе с тем активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются за кредитами в банки».