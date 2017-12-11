ООО «МКБ им. С. Живаго» — региональный банк, зарегистрированный в Рязани. Основными направлениями деятельности являются обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, а также привлечение средств населения во вклады. Активен на рынке МБК, придерживается инвестиционной стратегии на рынке облигаций.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются Любовь Шевырева (32,43%) и председатель правления Алексей Рубежный (28,00%). Доли остальных акционеров не превышают 10%: Алексей Косянин (9,90%), Виктор Шарапов (9,52%), Надежда Карпова (8,22%), Алексей Галинкин (4,86%), Алина Селезнева (2,13%), Владимир Майлатов (1,20%), Дмитрий Шашков (1,00%). На миноритариев приходится 2,74%.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,54 млрд рублей (332-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,41 млрд, кредитный портфель — 2,01 млрд, обязательства перед населением — 2,13 млрд.