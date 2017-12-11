Потребительское и кредитное доверие россиян все ближе к докризисным показателям. Так, индекс потребительского доверия в ноябре равен 43 пунктам — для сравнения, в декабре 2013-го — 45 п. (в 2014—2016 годах — от 34 п. до 36 п. в аналогичные периоды). Согласно данным последнего опроса, уже треть граждан (34%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (с 23% в январе). Половина (51%), однако, пока настроена скептически. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В отношении кредитования настроения респондентов менее позитивны, однако также фиксируется положительная динамика: индекс кредитного доверия вырос с 21 п. в январе до 30 п. в октябре — ноябре. Текущее значение превышает показатели последних лет (21—22 п. в 2015—2016 годах), но еще уступает значению декабря 2013-го (34 п.). Большинство опрошенных (70% по данным последнего опроса) пока не считает возможным рассматривать вопрос о получении крупных займов, напротив, благоприятным для кредитов нынешнее время считают 18% респондентов.



Отношение россиян к банкам за год существенно изменилось: если в январе 2017-го вариант вклада на счет в банке свободных средств считал оптимальным 41% граждан, то в ноябре 2017-го — уже 57%. О необходимости забрать деньги из банка говорит вдвое меньшее число опрошенных (28%). Почти три четверти россиян (73%) ориентированы на сберегательное поведение — они считают необходимым сократить повседневные расходы (в январе эта доля составляла 67%). Напротив, быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 20% граждан.

«Экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. В частности, на уровне домохозяйств закрепляется тенденция формировать резервы не «в крупе и сахаре», а в «деньгах», причем все чаще в рублях, а не в валюте. На этом фоне отмечается любопытное явление: падает значение такого средства сбережения, как украшения из драгметаллов, что мы видим по другим нашим исследованиям. Архаическая модель сбережений с прицелом «сохранить хоть что-то, если придется бежать в чем есть» сменяется на открытие счетов в банке и прочие инструменты, характерные для развитой экономики. Наше общество взрослеет», — комментирует эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27—29 ноября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.