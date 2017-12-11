Хоум Кредит Банк ввел новые вклады — «Новогодний» и «24/7».



«Новогодний» открывается на три месяца под 8% годовых. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.

«24/7» оформляется на 24 месяца под 7% годовых. Пополнять вклад можно в течение первых 90 дней срока действия договора. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Минимальная сумма, а также сумма дополнительного взноса во вклады составляет 1 000 рублей. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.