Хоум Кредит Банк ввел новые вклады — «Новогодний» и «24/7».
«Новогодний» открывается на три месяца под 8% годовых. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.
«24/7» оформляется на 24 месяца под 7% годовых. Пополнять вклад можно в течение первых 90 дней срока действия договора. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.
«Минимальная сумма, а также сумма дополнительного взноса во вклады составляет 1 000 рублей. Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,50 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,89 млрд, кредитный портфель — 180,58 млрд, обязательства перед населением — 167,43 млрд.